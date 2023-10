Tornano in campo le Rappresentative: oggi tocca all'Under 17, domani pomeriggio all'Under 19

Iniziati ufficialmente i campionati da ormai un mese, fa il suo ritorno in campo anche la Rappresentativa, con le varie selezioni regionali impegnate nel corso di questa settimana. Dopo l'Under, 15, che si è radunata ieri, oggi pomeriggio tocca alla selezione Under 17 guidata dal neo tecnico Gianfranco Marangon. Si chiuderà poi domani, con l'Under 19 che scenderà in campo alle ore 15 agli ordini di Licio Russo: tutte e tre le rappresentativa si ritrovano a Venaria Reale, presso il Campo Sportivo Via S. Marchese