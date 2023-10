Under 14, 47 squadre su 70 sono già ai regionali a 70 minuti dalla fine

Finale thriller, con incroci in quasi tutti i gironi, dove in tanti sperano ancora di staccare un pass per la qualificazione

Simone Gioia 19 . 10 . 2023 11:43 2 min

Si avvicina sempre di più la fine delle qualificazioni per l'Under 14, con le 70 squadre che staccheranno il pass per disputare il campionato regionale (veranno divise in cinque gironi da quattordici squadre ciascuno). Allo stato attuale delle cose, a 70 minuti dalla fine, sono 47 i club già sicuro di giocare nei regionali; le altre 23, invece, veranno stabilite soltanto alla fine di questo weekend. Ecco, di seguito, le squadre qualificate girone per girone al momento: Girone 1 Juve Domo

Girone 2 Baveno

Girone 3 Atletico Borgomanero e Borgosesia

Girone 4 Bulè Bellinzago e RG Ticino

Girone 5 Diavoletti e Union Novara

Girone 6 Città di Cossato

Girone 7 Biellese

Girone 8 Aosta 511

Girone 9 Vda Charvensod e Quincinetto

Girone 11 Atletico CBL

Girone 12 Pro Eureka

Girone 13 Volpiano Pianese

Girone 14 Lascaris

Girone 15 Alpignano e Rosta

Girone 16 Valle Susa

Girone 17 Lucento

Girone 18 Spazio Talent

Girone 19 CBS e Vanchiglia

Girone 20 SiSport

Girone 21 Beppe Viola

Girone 22 Bruinese e Beiborg

Girone 23 Chisola

Girone 24 Pinerolo

Girone 25 PSG e Nichelino Hesperia

Girone 26 Chieri e SG Chieri

Girone 27 Carmagnola

Girone 28 Morevilla

Girone 29 G. Centallo

Girone 30 Cuneo Olmo e Pedona

Girone 31 Monregale

Girone 32 Saviglianese

Girone 33 Albese

Girone 34 Asti e Canelli 1922

Girone 35 Accademia Casale

Girone 36 Acqui

Girone 37 Novese

