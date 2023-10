Under 14 RG Ticino, Chiappin Airoldi festeggia: «Sono molto contento, risultato oltre le aspettative»

Sono giorni di festa in casa RG Ticino, dopo il successo di domenica scorsa dell'Under 14 di Federico Chiappin Airoldi che, in virtù del successo per 4-1 contro il San Giacomo, ha così potuto festeggiare con una giornata di anticipo l'aritmetico accesso al campionato regionale. «Questa estate abbiamo dovuto costruire una squadra praticamente da zero, avendo solo due tesserati dallo scorso anno, e non era facile formare un gruppo interamente nuovo - racconta il tecnico. Ci è voluto del tempo e soprattutto tanto lavoro insieme al responsabile dell’agonistica Zani. Siamo riusciti ad allestire una rosa competitiva e ad ottenere subito la qualificazione al campionato regionale, un risultato che va anche oltre le aspettative e sono molto contento. Se i ragazzi sono riusciti a raggiungere questo risultato è perché hanno lavorato bene e se lo sono meritato» ha dichiarato il tecnico ai canali social del club, focalizzandosi già sul futuro, su quel che attende lui e i propri ragazzi: «Sulla carta troveremo squadre più attrezzate rispetto ad un campionato provinciale quindi avremo la possibilità di confrontarci con avversari di livello. La conquista della qualificazione è un punto di partenza, ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per poter fare bene».