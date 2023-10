Campi in erba artificiale, la precisazione della LND: "Saranno ancora consentiti"

La Lega Nazionale Dilettanti ha voluto fare una precisazione, attraverso una nota, riguardo alla situazione riguardante il futuro dei campi in erba sintentica. Non ci sarà, spiegano i vertici della LND , alcun impedimento alla creazione degli stessi ma soltanto una specifica variazione.

Seguendo l'indicazione della Commissione Europea dello scorso 25 settembre, infatti, le misure adottate riguardano una pluralità di prodotti "finalizzate a limitare le microplastiche aggiunte intenzionalmente". In pratica il provvedimento, che in ogni caso entrerà in vigore solo tra otto anni, "vieterà esclusivamente la vendita del solo materiale da intaso di natura plastica. Non sussiste alcun divieto, nel lungo periodo di transizione, alla vendita di manti in erba artificiale, alla vendita di intasi anche di natura plastica per i manti in erba artificiale - si specifica nella nota -. Non sussiste alcun impedimento all’utilizzo dei campi in erba artificiale anche se intasati con materiale di natura plastica né è prevista la dismissione degli attuali campi in erba artificiale con questa tipologia di intaso".

Al termine del periodo di transizione di otto anni, quindi, "sarà vietata la sola vendita del materiale da intaso di natura plastica. Risulterà dunque ancora operativa la vendita di manti artificiali e la vendita di intasi diversi da quella di natura plastica. Al termine del periodo di transizione di 8 anni sarà consentito l’utilizzo dei campi in erba artificiale, anche se intasati con materiale di natura plastica. Non sarà prevista la dismissione, fra 8 anni, dei campi in erba artificiale anche se intasati con materiale di natura plastica".