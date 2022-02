Under 14 - Alpignano, fair play e settebello

Un ritorno alle gare da incorniciare per l' Alpignano che ottiene un successo rotondo sul campo del Cenisia, 7-0 il risultato finale, e si prende anche gli applausi per un importante gesto di fair play. Protagonista il capitano Donadio , che fallisce volotariamente un calcio di rigore sullo 0-0 a suo dire ingiustamente assegnato alla sua squadra. Nonostante questo i biancoazzurri dominano la scena e sblocca comunque il punteggio al 10' con una bella conclusione di Molon .

A questo punto sale in cattedra Fioccardi che indirizza il match in maniera decisa con una tripletta nel giro di pochi minuti, arrotondata poi nella ripresa con il poker personale a coronare una prestazine maiuscola. Il Cenisia al termine del primo tempo è già sotto di quattro reti e non accenna a ribattere e così oltre an gol di Fioccardi, deve subire anche i gol di Sumin e Miceli per una punizione molto severa per i giocatori di Riccetti che dovranno cercare i punti i gare più alla loro portata.