Under 14 - Chieri, la cavalcata continua

Prosegue senza intoppi la marcia della capolista Chieri che però deve faticare per superare l'ostacolo Bacigalupo, formazione che in settimaan ha cambiato il proprio tecnico, passando da Campagna a Giuffrida. Il 3-2 premia infatti la formazione azzurra, ma i padroni di casa hanno dimostrato di potersela giocare praticamente alla pari. Il Chieri prova fin da subito a far valere la differenza ij classifica, ma la retroguardia locare regge bene l'urto fiono alla mezz'ora, quando Nizza finalizza al meglio una bella azione.