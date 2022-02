Under 14 - Sparta, autentica impresa

Autentica impresa della Sparta Novara che impone la prima sconfitta stagionale alla corazzata Verbania , che fino a quel momento stava letteralmente dominando il girone. Per la capolista i bianconeri rappresentano la classica bestia nera, visto che già all'andata il match era terminato in parità e ora arriva addirittura una vittoria su un campo veramente difficile. Una gara praticamente perfetta quella della Sparta, attenta in difesa a non concedere troppo spazio alle bocche da fuoco avversarie e concreta in attacco, finalizzando al meglio una delle occasioni.

Fin dall'inizio il match si profila complicato per i padroni di casa che non riescono a mettere in campo il solito gioco. Le occasioni non mancano, ma la difesa ospite riesce sempre a sventare la minaccia. Al 25' arriva l'episodio decisivo, quando Vacca finalizza al meglio una bella trama di gioco e non lascia scampo a Brusati. Nel secondo tempo naturalmente il pallino del gioco passa costantemente nelle mani del Verbania, ma gli attaccanti non riescono a mai a colpire nel segno e la Sparta conserva un preziosissimo vantaggio fino al triplice fischio, legittimandolo con qualche veloce ripartenza che mette i brividi ai padroni di casa.