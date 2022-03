Under 14 - Venaria da urlo, Volpiano ko

Funziona alla grande la cura Mercadante per l'Under 14 del Venaria, che sta proseguendo nella sua risalita della classifica. I cervotti infatti dalla ripresa del campionato hanno già totalizzato quattro risultati utili consecutivi, con due pareggi e due vittorie. Un bel bottino di punti per tentare di uscire dalla zona pericolosa. Gli arancioverdi ora sono ad una manciata di punti dalle formazioni che navigano in acque tranquille. L'ultima vittoria è un'autentica impresa, visto che il Venaria ha batturo 3-2 il Volpiano, seconda forza del girone e tra le formazioni più competitive della categoria. I ragazzi di Mercadante sfoderano una prestazione da incorniciare e un primo tempo quasi perfetto.