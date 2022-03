Under 14 - Il Pianezza ora ci crede

Da un paio di partite a questa parte il Pianezza sembra un'altra squadra. I rossoblù occupano sempre l'ultima posizione ma hanno ottenuto due vittorie consecutive e convincenti e ora anche la salvezza non sembra più solamente un sogno irrealizzabile. La squadra di mister Nuzzo ha infatti ottenuto un 5-1 contro il Collegno Paradiso, formazione in lotta per la zona playoff.