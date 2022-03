Under 14 - Sca Asti, poker d'autore

Importante scalpo per la Sca Asti, che non solo vince ma addirittura domina la SiSport, seconda forza del girone, ottenendo un 4-0 che profuma di impresa. Grande protagonista della gara è Tabaku che timbra una tripletta da urlo. Il numero 8 di casa dimostra di essere particolarmente ispirato fin da subito: al 7’ infatti firma il vantaggio locale su perfetto assist di Laforé. La SiSport prova a uscire da una situazione difficile con un paio di azioni pericolose con Cantarella e De Lorenzis, ma Bosco fa buona guardia ed evita il peggio. Poco prima dell'intervallo è però ancora la Sca Asti a colpire con Cussotto che realizza il 2-0 in mischia dopo un calcio d'angolo.