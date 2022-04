Under 14 - Borgaro, Ricco lascia, c'è Barile

Mancano sempre meno partite alla fine del campionato, ma c'è ancora spazio per alcuni scossoni in panchina. E' il caso dell'Under 14 del Borgaro Nobis, che dovrà fare a meno del suo condottiero Michele Ricco, che ha rassegnato le proprie dimissioni in settimana. Questa volta però non sono i rsultati scadenti o dissidi con la società alla base di questa scelta da parte del tecnico, ma l'impossibilità di conciliara gli impegni lavorativi con allenamenti e partite. La società quindi non ha potuto che prendere atto della situazione e nominare un sostituto. La scelta è ricaduta su Marco Barile, a sua volta già allenatore degli Esordienti 2010, ma che conosce già il gruppo dei 2008 per averli già allenati un paio di stagioni or sono.