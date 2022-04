Il 10° Trofeo Ametis al Lucento

Compie 10 anni il torneo riservato agli Under 14, il Trofeo Alessandro Ametis, organizzato come tradizione dal Lucento. Com'è capitato a molte manifestazioni in questo periodo, sono passati ormai due anni dall'ultima edizione che aveva visto trionfare la CBS ai calci di rigori contro la Juventus. Vittoria che aveva interrotto lo strapotere del Torino che durava invece da alcune stagioni in questo torneo. In questo 2022 torna quindi uno dei tornei più attesi e competitivi, che si svolge durante il periodo pasquale.