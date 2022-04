Volpiano - Trofeo Maffeis in rampa di lancio

Il Grande calcio sarà di scena dal 16 aprile al 12 giugno sui campi del Volpiano in occasione del 1° Trofeo Maffeis, manifestazione che vedrà impegnate le formazioni Under 14. Saranno 12 formazioni dilettantistiche a sfidarsi nella prima parte, mentre a partire dai quarti di finale entreranno in scena le quattro formazioni professionistiche, Pro Vercelli, Alessandria, Atalanta e Juventus e i padroni di casa del Volpiano.