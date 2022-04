Under 14 - Trofeo “Calcio di Ricerca” a Chieri

Calcio e solidarietà vanno a braccetto nell'iniziativa lanciata dal nuovo Chieri targato Stefano Sorrentino. Il 25 aprile infatti si svolgerà il Trofeo “ Calcio di Ricerca ”, la prima edizione della manifestazione calcistica di beneficenza a sostegno della ricerca sul cancro. Un torneo dedicato alla categoria Under 14 che vedrà la partecipazione oltre che dei padroni di casa del Chieri, anche di Lascaris, Lucento, Alpignano e Chisola, insomma il meglio che il calcio regionale abbia da offrire.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere la ricerca oncologica, trasformando il divertimento in un’occasione unica per sconfiggere il cancro, una malattia che ogni giorno, solo in Italia, colpisce circa 1.000 persone. L’intero incasso della manifestazione sarà devoluto a favore degli ospedali infantili Regina Margherita e Molinette di Torino, Bambino Gesù di Roma e Gaslini di Genova.