Under 14 - Gassino primo al traguardo

Ha chiuso come meglio non si poteva una cavalcata condotta sempre in testa il Gassino San Raffaele che con l’8-1 rifilato al Settimo si laurea campione nel proprio girone con tre giornate d’anticipo. Un dominio assoluto quello dei ragazzi di Cirone che stanno migliorando giornata dopo giornata i loro record che per ora parlano di 21 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta, miglior attacco del girone con 96 reti fatte e miglior difesa con 15 reti al passivo. Senza storia la partita casalinga contro un Settimo che non è mai stato in grado di rovinare la festa ai rossoblù. Sugli scudi il bomber della squadra Ietto che consolida la propria posizione con una tripletta d’autore.

Ecco come la società ha accolto questo trionfo attraverso i canali social: “Tutto il GassinoSanRaffaele esprime la propria gioia e soddisfazione per il titolo conseguito, a Mister Cirone, al suo vice Gpteri, ai dirigenti, accompagnatori ma soprattutto a tutti i ragazzi della squadra, che con qualità, quantità e cuore #Rossoblu, si sono imposti come protagonisti fino alla vittoria del titolo in campionato. Un lungo lavoro che alla fine ha premiato e che ci rende tutti orgogliosi di voi. La partita di oggi, la sonante vittoria contro le "Violette" di Settimo, fa da cronaca e corollario, ad una cavalcata durata una stagione di vittorie e brillanti affermazioni. La tripletta di Ietto, imprendibile attaccante con una crescita davvero importante, alla rete di Capitan Pettinari, leader di un gruppo coeso, al "Killer" Galla un vero avvoltoio in area, per non parlare del gol di Turcato, Buonagura e di Di Miceli, che hanno messo il sigillo, di "ceralacca" a un titolo strameritato”.