Under 14 - Gassino in semifinale con il brivido

Semifinale conquistata per il Gassino , ma quanta fatica! I ragazzi di Massimo Cirone hanno infatti superato 3-2 ai supplementari un ottimo Verbania , proprio quando l'epilogo dei calci di rigore sembrava scontato dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari, ma a 3' dal termine ci ha pensato Turcato con una splendida azione personale a regalare il successo ai suoi. La partita non ha tradito le attese, visto che si trovavano di fronte due squadre che hanno vinto con pieno merito i rispettivi gironi. Il Verbania a inizio match prova a mettere paura ai padroni di casa con un paio di belle azioni. Al 20' il Gassino si dimostra più concreto e sblocca il punteggio con un gran tiro di Galla che sorprende Brusati. La gioia però dura poco visto che gli ospiti trovano l'1-1 per merito di Drago che risolve al meglio una mischia.

Grande equilibrio anche nel secondo tempo con le due squadre che si alternano al comando delle operazioni. Al 30' il Verbania sembra trovare il colpo risolutivo completando il sorpasso con Leggio sul perfetto cross di Giovenzani. Il Gassino non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria per cercare il pareggio. Prima colpisce una traversa e poi ottiene un calcio di rigore a pochi giri di lancetta dal triplice fischio che Pettinari trasforma con freddezza. Nei supplementari le forze sono poche da ambo le parti: il Verbania ci prova un paio di volta con Minnucci, ma la mira non è precisa. Il Gassino invece si prende di forza la semifinale con la prodezza finale di Turcato, che manda in estasi i propri tifosi.