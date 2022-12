Under 14 - Al Volpiano torna Davide Vitelli

Cambio della guardia alla guida della Under 14 del Volpiano. Non si tratta di un cambio per mancanza di risultati, ma un gradito ritorno. Davide Vitelli infatti riprende il suo posto sulla panchina del gruppo dei 2009, dopo che in estate aveva dovuto rinunciare a causa di problemi lavorativi ed era stato sostituito da Davide De Letteriis. La squadra dopo un inizio altalenante sembra aver trovato il ritmo giusto e ha ben presto scalato le gerarchie fino ad arrivare al quarto posto.