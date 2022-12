U14 Regionali: Il Centallo è esagerato

Nella lotta per le primissime posizioni del girone C c’è anche il Centallo, che propone prepotentemente la propria candidatura con un 9-2 al Saluzzo che lascia ben poco spazio alle interpretazioni. Nonostante il largo punteggio l’inizio del match è favorevole agli ospiti, che riescono addirittura a sbloccare per primi la situazione con Pettinotto al termine di una bella azione in velocità.