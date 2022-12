U14 Regionali: super Nichelino Hesperia, il Bra si arrende

L'occasione era ghiotta, considerata la forza dell'avversario. E il Nichelino Hesperia di Beppe Fratello - da una settimana alla guida del gruppo, subentrato a Francesco Starace - non ha perso la chance nel posticipo del tredicesimo turno del girone C del campionato regionale Under 14 contro il fanalino di coda Bra , andato in scena ieri sera, vincendo 9-0.

Largo, anzi larghissimo successo per la squadra di casa, che archivia la pratica di fatto nel primo tempo, quando si porta a tre lunghezze di distacco dagli avversari, trascinata dai colpi di bomber Flavio Boenzi (poker): sempre più terminale offensivo dei suoi. A segno, nel corso della prima frazione di gioco, anche Diego Lopez, autore del gol del vantaggio che ha sbloccato i giochi. La forza e la determinazione del Nichelino Hesperia hanno fatto assolutamente la differenza, il tutto coadiuvato da un gioco corale ben organizzato e coinvolgente.

La ripresa, di fatto, è stato un remake di quanto offerto nella prima frazione di gioco dai padroni di casa, con una sola squadra in campo, decisa a portare via i tre punti. E così è stato. Le perle di Boenzi si sono ripetute anche nel secondo tempo, con due gol nel giro di tre minuti (al 3' e al 6'); nel mezzo, gioia anche per Castellengo. Spazio, poi, anche alle reti di Scorzoni, Cirasola e Ottaviani.

Nonostante i numerosi cambi apportati dal tecnico del Nichelino nel corso della ripresa, il risultato non è cambiato: una bella risposta, dunque, per Fratello. Soprattutto in vista del girone di ritorno, che inizierà proprio domenica prossima, con il Nichelino Hesperia che giocherà nuovamente in casa, questa volta contro la prima della classe Chisola. Notte fonda, invece, per il Bra, fermo a quota uno in fondo al girone dopo tredici gare disputate e a caccia ancora della prima gioia stagionale.