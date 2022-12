U14 Regionali: Derthona e Sisport si giocano il titolo di inverno

I bianconeri nelle tredici sfide disputate hanno ottenuto la bellezza di 34 punti, suddivisi in undici successi, un pareggio e sconfitta. Non mollano però le inseguitrici, dove Sisport e Vanchiglia viaggiono spedite. La prima si trova a una sola lunghezza di distanza e prova a tenere acceso l'ultimo barlume di speranza contro il Vanchiglia, terza in classifica e teoricamente ancora in corsa al gradino più alto del podio.

Chieri e Asti, rispettivamente al quarto e quinto posto, sono lontane sette e otto punti dalla capolista del girone D degli U14 regionali; mentre il CBS prova a inserirsi nella corsa play-off. Tante le formazioni anche in lotta per non retrocedere. Il PSG è l'unica squadra a non aver ancora conquistato nemmeno un punto ed è distante sette chilometri dal penultimo posto presidiato dal Pozzomaina. Leggermente meglio Casale, Acqui e SCA Asti, rispettivamente tra il decimo e dodicesimo gradino.