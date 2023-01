U14 Regionali, l’analisi approfondita dei gironi

Nel girone A la corsa al titolo è riservata esclusivamente a tre squadre. Il Bulè Bellinzago viaggia capofila, con 30 punti conquistati, ma alle sue spalle Gozzano e Sparta Novara inseguono con, rispettivamente, 28 e 26 punti in classifica. Le possibili sorprese del girone, invece, sono la Volpiano Pianese (quarta) e il Verbania (quinto) . Le due formazioni distano pochi punti dalla vetta e, nella seconda parte di campionato, hanno le carte in regola per riaprire il discorso scudetto. A rischio retrocessione ci sono Omegna e Oleggio. Quest’ultima è fanalino di coda del campionato con soli 3 punti in classifica. L’Omegna , invece, di punti ne ha 9, ma è lontana quattro punti dai Diavoletti e ben sei da Juve Domo.

Il girone B è dominato dal Lucento, che ha conquistato 37 punti in 13 partite, rimanendo imbattuta nel girone d’andata. Il Lascaris, 2° in classifica, insegue con 32 punti ed è, al momento, l’unica squadra che può insediare la corsa al trono. Alpignano e Pro Eureka, invece, potrebbero essere le sorprese del campionato. Ferme a pari merito con 28 punti, non sono molto distanti dal secondo posto. Sono quattro, infine, le squadre a rischio retrocessione. Il Vallorco è a 0 punti, mentre Venaria e Mercadante ne hanno rispettivamente 4 e 7. Posizionata meglio la Strambinese con 9 punti.

Sfida a due nel girone C: il Chisola ha collezionato solo vittorie (13 su 13) ed è in vetta a 39 punti. Leggermente dietro il Pinerolo, che di punti ne he vinti 36. Una lotta a due che, però, potrebbe vedere l’interferenza del Fossano, fermo a 29 punti ma che può mettere sotto scacco le contendenti. Saluzzo e Bra, infine, rischiano la retrocessione. Con un solo punto conquistato, il Bra è attualmente ultimo in classifica. Sopra c’è il Saluzzo, che di punti ne ha due.

Derthona, Sisport e Vanchiglia, è scontro al vertice. Le tre squadre distano tra loro solo 3 punti. Tutto aperto quindi nel girone D, comandato, per il momento, dal Derthona con 34 punti. Poco più distante il Chieri, quarto a 27 punti, che potrebbe, però, rivelarsi sorpresa del "gruppone". In fondo alla classifica, il PSG ancora a zero punti, ma a rischio retrocessione ci sono anche Pozzomaina, fermo a 7 punti, Casale e Acqui con 10 punti in 13 partite.