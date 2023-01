U14 - Poker del Grugliasco nel recupero

Non poteva iniziare in maniera più positiva il nuovo anno per l'Under 14 del Grugliasco, che ha battuto 4-0 il Pedona nel recupero dell'ultima giornata del girone d'andata. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per i biancorossi, che hanno dominato la partita e quasi raggiunto gli avversari in classifica, distanti ora solamente un punto. I ragazzi allenati da Ferruccio Caretto, dimostrano subito di essere in grande serata. A sbloccare il risultato ci pensa al 17' Hristov direttamente su calcio di punizione. Il Pedona prova una timida reazione, ma la difesa di casa non lascia mai spazio per colpire.