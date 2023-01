Lotta accesissima per la Scarpa d’Oro in Under 14 regionale. In tutti i gruppi sta regnando un perfetto equilibrio e finora non spicca nessun giocatore solo al comando. In tanti infatti potranno giocarsi potenzialmente fino all’ultimo, per tutto il ritorno, lo scettro di bomber della categoria. Colui che vanterà il numero maggior di segnature sarà la nuova Scarpa d’Oro, ma in attesa di allora vediamo chi sono i bomber più prolifici dei Giovanissimi-Under 14.

Nel primo gruppo - il girone A - Leonardo Savoia del Città di Baveno sta guidando la classifica con 18 centri. Tra tutti i gironi, è in testa con gli altri bomber che hanno il suo stesso numero di reti. Dietro a lui ma sempre Timothy Summa del Gozzano, con la bellezza di 17 reti. Sul podio a 15 gol il classe 2009 Flavio Stangalini del Bulé Bellinzago: anche per lui partita apertissima.

Nel secondo girone - il gruppo B - a correre veloce a suon di gol è stavolta Andrea Trovato della Pro Eureka, grazie alla bellezza di 18 marcature. Per lo stesso, come per i massimi esponenti degli altri gironi, vige il discorso di essere virtualmente e momentaneamente in testa alla competizione. Dietro, a distanza di 6 reti, gran traffico. A 12 gol si trovano Nicolò Corda (Mercadante), Christian Tenca (Strambinese), Simone Pucci (Borgaro) e Lorenzo Perardi (Lucento), tutti in coabitazione e alla caccia del più prolifico. Vedremo chi la spunterà.

Nel terzo girone (C) una sfida tra le più avvincenti in assoluto. Per il trono del gol e il riconoscimento di Scarpa d’Oro ben tre giocatori in lizza, tutti con le carte in regola per conquistarselo. Davanti a tutti, Flavio Beonzi (Nichelino Hesperia) e Mattia Samaritano (Giovanile Centallo) con 18 gol, in coabitazione. Anche per loro primo posto virtuale nella classifica provvisoria. Subito dietro segue però con 17 reti Davide Calizia del Pinerolo, tra i più vicini al traguardo più ambito dai centravanti sabaudi.

Chiudiamo passando in rassegna l’ultimo gruppo in ordine alfabetico, il gruppo D, dove anche qui troviamo un giocatore che ha segnato 18 gol, allineandosi dunque con gli attaccanti più forti degli altri gironi. Il suo nome è Alessandro Ragagnin ed è il portacolori della Sisport. A tre gol di ritardo da lui Emanuele Boldrino, 14 gol, in forza alla Mirafiori; mentre chiude il podio Sebastian Flore dell’Asti con 12 gol.