U14 regionali, Chisola senza macchia

Anno nuovo Chisola vecchio e cioè una splendida macchina da punti che fiono ad ora ha totalizzato 14 vittorie su 14 partite, punteggio pieno e distanza mantenuta nei confronti delle inseguitrici. I ragazzi terribili di Alessi hanno mostrato i muscoli vincendo 3-1 su un campo non facile come quello del Nichelino Hesperia . I biancorossi di Giuseppe Fratello sembrano partire con il piglio giusto, decisi a fare uno gambetto alla prima della classe.

Al 2’ è Boenzi ad approfittare di una disattenzione della retroguardia avversaria, con conclusione però imprecisa. Scampato il pericolo il Chisola si dimostra decisamente più concreto passando in vantaggio al 6’ con Cozzula che batte Sgueglia con una potente conclusione da fuori area. Nonostante lo svantaggio il Nichelino prova subito a rimettere a posto le cose e crea qualche grattacapo alla difesa avversaria. Al 10’ Farris prova a imitare l’avversario con un tiro da lontano, ma la sua conclusione finisce tra le braccia di Caffaratto. Il Chisola non sta a guardare e sfiora il raddoppio con Quero di testa e ancora con Cozzula, che arriva con un attimo di ritardo alla deviazione su assist di Carli Scardina. Al 19’ i padroni di casa reclamano per un possibile fallo di mano in area, ma l’arbitro lascia correre. Al 27’ l’occasione questa volta è per il?Chisola con Carli Scardina, che da ottima posizione spara fuori. L’appuntamento con il raddoppio per i vinovesi è solamente rimandato di pochi minuti, visto che alla mezz’ora Persico batte imparabilmente Sgueglia da poizione ravvicinata su perfetto lancio di Sottile. I padroni di casa non demordono e cercano subito di rientrare nel match con una splendida rovesciata di Ottaviani che sfiora il palo e con un gran tiro di Farris. Sul finire di prima frazione il Nichelino trova meritatamente il gol del 2-1 con Filippo Cipriani, servito da Lopez.

I primi minuti della ripresa vedono i ragazzi di Fratello premere sull’acceleratore per cercare subito di arrivare al pareggio. Al 3’ De Luca salva sulla linea dopo un pasticcio difensivo. Il Chisola però dimostra di non essere troppo impressionato e sfiora il gol poco dopo con un colpo di testa di Quero. Le azioni si susseguono da una parte e dall’altra. Questa volta sono i padroni di casa a mettere paura a lla difesa ospite in contropiede con Lopez, ma Caffaratto è attento e para. Al 9’ ci prova Boenzi che sciupa una ghiotta occasione solo davanti al posrtiere. La risposta biancoblù fa male, al 12’ arriva infatti il 3-1 firmato da Sottile, che si libera del proprio marcatore e fulmina Sgueglia con un preciso rasoterra. AL 20’ il Chisola potrebbe addirittura fare poker con Quero che non arriva di un soffio u un calcio di punizione di Carli Scardina. Il NIchelino però non si arrende e va vicino al gol che potrebbe riaprire il discorso direttamente su calcio di punizione di Ottaviani che trova attento Caffaratto. Nel finale il?Chisola riesce a controllare le folate avversarie.