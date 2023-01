U14 regionali, il Pedona si affida a Filippo Olivero

Il rientro dopo la pausa per le festività è stato piuttosto traumatico per il Pedona Under 14 che ha dovuto registrare due pesanti sconfitte. La prima, un 4-0 subito nel recupero con il Grugliasco , mentre la seconda un 5-1 nella prima giornata del girone di ritorno contro la Saviglianese. La situazione di classifica non è tuttavia ancora del tutto compromessa, visto che la formazione naviga ancora con un discreto margine sula zona pericolo, ma per dare una scossa all'ambiente l'allenatore Mauro Busso ha rassegnato le dimissioni. La società seppure a malincuore le ha accettate e ha deciso di affidare la guida della squadra a Filippo Olivero , già tecnico azzurro, che farà il proprio esordio sulla nuova panchina nella sfida casalinga di sabato contro il Cuneo Olmo. E' lo stesso Pedona a dare comunicazione attraverso il proprio sito:

"Dopo le dimissioni di Mauro Busso la Societa' ufficializza l'incarico della conduzione della squadra a Filippo Olivero. Il Presidente Molina esprime il rammarico per questa situazione e sottolinea come il Pedona non ha mai cambiato tecnico in corso d'opera ma accetta il gesto del tecnico dimissionario per dare una scossa al gruppo in vista di importanti impegni. Auguri di buon lavoro a Filippo che da diversi anni collabora nel settore giovanile del Pedona ed un ringraziamento a Mauro per l'impegno dimostrato in questi anni".