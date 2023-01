U14 regionali, Pinerolo a forza quattro

Pochi rischi stavolta per il Pinerolo che supera la pratica Saviglianese con un perentorio 4-0. La formazione allenata da Iaccarino parte subito con la giusta determinazione e mette alle corde gli avversari. Al quarto d’ora si porta in vantaggio grazie a Calonico che si fa trovare puntuale all’appuntamento con il gol. Passano appena tre minuti e i biancoblù raddoppiano, questa volta con Valè che batte il portiere ospite con un bel tiro dal limite dell’area. La Saviglianese accusa il colpo e non crea problemi alla difesa locale. Al contrario il Pinerolo insiste per mettere definitivamente al sicuro il risultato e mettersi al riparo da possibili sorprese. Al 24’ va a segno Buzzi, abile a sfruttare un assist di un compagno di squadra. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa ancora in attacco e si va al riposo sul rassicurante 3-0.