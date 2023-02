U14 regionali, la Pro Eureka è sempre "on fire"

La Pro Eureka ci ha preso gusto e dopo i cinque gol rifilati alla capolista Lucento una settimana fa ne segna sei anche al Ciriè e si conferma in grande forma e pone la sua candidatura per un posto alle finali regionali. Gli ospiti sono subito pericolosi con il bomber Trovato che però trova pronto Molinari alla risposta. Il risultato si sblocca al 20' con Segretario direttamente su calcio di punizione. La risposta nerazzurra è tutta in una punizione di Serrapica che finisce di poco alta sulla traversa. E' sempre la Pro Eureka a creare le occasioni migliori con Bazzoni, ma la difesa avversaria si salva.