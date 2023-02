U14 regionali, il Pinerolo riprende la corsa

Ottima risposta alla sconfitta della scorsa settimana per il Pinerolo che domina il big match con il Fossano battendolo con un perentorio 4-1 al termine di una partita giocata con la giusta determinazione contro la terza forza del girone C. La prima grossa occasione dell’incontro capita però agli ospiti che al 5’ mettono paura a Gaiotto con un bel calcio di punizione di Zito fuori di poco. Scampato il pericolo il Pinerolo avanza progressivamente il proprio baricentro e al 13’ passa anche in vantaggio grazie a Calonico che finalizza al meglio una bella iniziativa personale. Il Fossano prova subito a reagire e va vicino al pari con Christian Saija che impensierisce Gaiotto con una bella conclusione parata. La gara rimane vivace con le due squadre che si alternano alla conduzione delle operazioni. Al 29’ però il Pinerolo si dimostra più incisivo e trova il raddoppio con Penno, che realizza su un errore del portiere azzurro. Sul doppio vantaggio i ragazzi di Iaccarino provano a dare la spallata decisiva all’incontro con il terzo gol, sfiorandolo prima con Calizia e poi ancora con Calonico, ma la retroguardia ospite regge fino all’intervallo.

Il secondo tempo si apre con l’immediato gol di Arlorio, che da posizione decentrata beffa Gaiotto e permette a suoi di rientrare in partita con un’intera frazione ancora da giocare. La gioia ospite però dura veramente poco, visto che appena un minuto più tardi ancora Penno perfeziona la doppietta personale con un preciso pallonetto per il gol del 3-1. Il gol tarpa le ali al Fossano che ci mette un po’ prima di ritrovare la forza per tornare a fare paura nella metà campo avversario con un paio di incursioni di Gotta e Bruna, che però vengono soffocate sul nascere. Il Pinerolo invece gioca con sicurezza e mette in ghiaccio la partita al 16’ con Calonico, che approfitta di un’altra incertezza di Samuele Saija per il 4-1 di squadra e la doppietta personale. Con ben tre reti di vantaggio la formazione di Iaccarino gestisce al meglio la situazione concedendo pochissimo alla manovra avversaria. Solamente nel finale i biancoblù allentano leggermente la pressione e il Fossano può finalmente provare a creare alcuni grattacapi alla difesa locale e provare almeno a rendere meno amaro il passivo. I Blues poco prima del triplice fischio finale ottiene anche un calcio di rigore che però Samuele Saija si fa parare dall’ottimo Gaiotto, che impreziosisce così la sua prestazione con una parata d’autore. Fallita la grossa occasione per il raddoppio, il Fossano rinuncia di fatto a provarci ancora e così il Pinerolo non ha difficoltà nel controllare i pochi minuti che lo separano da un successo di vitale importanza. I biancoblù con i tre punti conquistati possono mettere pressione alla capolista Chisola in un braccio di ferro a distanza per il primato del girone che sta durando dall’inizio della stagione e che rimarrà fino alla fine.