U14 Regionali, la situazione nei quattro gironi

Il campionato per gli U14 regionali è entrato nel vivo. Lo scorso weekend è andato in scena il 17esimo appuntamento sui ventisei previsti. Nel girone A frena parzialmente la capolista Bulè Bellinzago contro i Diavolett i (3-3). A beneficiare del fattore “X” sono Sparta Novara e Volpiano Pianese che vincono rispettivamente con Omegna (4-0) e Oleggio Sportiva (1-2) . Risale la china il Borgomanero , superando di misura il Gozzano (3-2); mentre il Baveno dilaga sul campo dell’RG Ticino (2-6). Infine successi convincenti per Juventus Domo (4-1 sulla Biellese) e GassinoSanRaffaele (1-0 contro il Verbania ), che valgono il nono e ottavo posto della classifica.



Nel gruppo B vincono tutte ai piani nobili della classifica. La regina Lascaris si sbarazza del Mercadante (7-0) e mantiene un punto di vantaggio sul secondo posto presidiato dal Lucento (stesso risultato per i rossoblù contro il Ciriè Calcio). Alpignano e Pro Eureka conquistano tre punti preziosi con Quincinetto e Strambinese, che certificano il terzo posto ( entrambe a -4 dalla vetta). Il Borgaro Nobis si impone con il Collegno Paradiso (2-3); mentre l’Olympic Collegno dilaga al “Braggio” contro il fanalino di coda del Vallorco.



Nel raggruppamento C prosegue la cavalcata del Chisola alla conquista del titolo. I biancazzurri superano facilmente la resistenza del Grugliasco (4-0). Rimane in scia il Pinerolo, che nello scontro ad alta quota con il Fossano si regala un poker da favola. Bene il Cuneo, che cala il tris d’assi contro il Saluzzo; mentre il Centallo esce sconfitto dal “Prunotto” contro il Nichelino Hesperia. Vittoria convincente per il Cumiana sul campo del Salice (1-2) e del Bra che risponde presente, mandando al tappeto la Saviglianese. Termina in parità la sfida tra Alba e Pedona (3-3).



Nel gruppo D, invece, la situazione in vetta alla classifica è ancora in divenire. Nella precedente giornata, infatti, la capolista Derthona viene travolta dall’Asti (3-2), che complica la corsa al titolo stagionale. Alle spalle dei bianconeri rispondono con qualità sia la Sisport (3-0 con la CBS) che il Vanchiglia (3-1 contro lo Sca Asti). Le prestigiose vittorie, permettono a bianconeri e granata di avvicinarsi proprio alla squadra di Andrea D’Auria. Il Chieri rifila un sonoro 7 a 2 all'Acqui e certifica il quinto posto in classifica; mentre il Casale passa contro il PSG (3-1). Il San Giacomo Chieri travolge 0-4 il Pozzomaina e approda all’ottavo gradino; termina in parità e con pochissime emozioni la partita tra Don Bosco Alessandria e Mirafiori (0-0).