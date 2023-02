Under 14 Regionali, Grugliasco-Salice 1-1

Ma andiamo con ordine. A far la partita è il Salice. Gli ospiti mettono in campo l'atteggiamento giusto, controllando il possesso e sfiorando il vantaggio. Si sente la pressione che aleggia sui ragazzi gialloblu, fermi ancora a sette punti in classifica. Il primo tiro in porta però, è del Grugliasco con Orsino. Il quattro ha il piede caldo e lo dimostra in due occasioni dalla distanza, sulle quali interviente Cappa con sicurezza. Poco dopo batte un colpo anche il Salice, sempre da fuori area, con Reineri: conclusione che termina alta di poco. Le due squadre sono ben chiuse in area, ma lasciano inevitabilmente spazi da lontano. Per la quarta volta in venti minuti, arriva un altro tiro da fuori, questa volta di Sacchetto, la cui conclusione ha un esito diverso dalle altre tre. La palla prende una traiettoria imparabile, terminando la propria corsa dove palo e traversa s'incontrano. E' l'uno a zero del Salice. Il Grugliasco reagisce con Pozzo, ma il destro è facilmente neutralizzato dall'estremo difensore avversario.



Nel secondo tempo, la partita si tinge di biancorosso. Il Grugliasco ce la mette tutta per cercare il pari che arriverà solamente a tempo scaduto. Nel mentre, le occasioni si sprecano. Dopo un quarto d'ora Giannone mette in mezzo un pallone che prende una strana traiettoria che neanche il portiere del Salice Cappa riesce a leggere per tempo, ma per fortuna degli ospiti, s'infrange sulla traversa. Ed è proprio la traversa che involontariamente serve un assist ghiottissimo per Abbate e Coppola, ma i due a porta vuota si infastidiscono, fallendo nella finalizzazione. Poco dopo ancora un ispiratissimo Coppola sulla destra fugge in solitaria, mettendo in mezzo un pallone interessante che Andreotti non riesce a deviare in gol. Alla mezzora, il Grugliasco macina l'ennesima occasione della ripresa. Imbucata per Pozzo, controllo a rientrare dal limite dell'area e destro preciso che s'infrange sul palo. La resistenza del Salice crolla proprio sul più bello. In pieno recupero, Pozzo s'incarica della battuta di un calcio di punizione dai venticinque metri. E' l'ultima chance per il Grugliasco. Rincorsa breve e destro a giro che supera la barriera e termina in rete, trafiggendo il quasi insuperabile Cappa per il gol dell'uno a uno finale. Tanti rimpianti per il Salice, che dopo un primo tempo da urlo, subisce la rimonta dei padroni di casa, i quali portano a casa meritatamente almeno un punto.