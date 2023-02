U14 Regionali: show del Lascaris, il Derthona allunga e il Bulè Bellinzago frena nuovamente

Weekend intenso e ricco di emozioni quello andato in scena nel fine settimana per gli U14 regionali.

Nel girone A secondo passo falso per il Bulè Bellinzago, che con il Verbania subisce una severa punizione (5-2 per i padroni di casa). Alla caduta della capolista ne approfittano parzialmente le inseguitrici. Lo Sparta Novara viene inchiodata sull’1 a 1 nel big match con il Volpiano Pianese (entrambe le formazioni rimangono a poche lunghezze di distanza dalla vetta). Il Gozzano impatta con il medesimo risultato con il GassinoSanRaffaele; mentre Il Baveno, di rincorsa, supera il Borgomanero (2-0) e mette pressioni alle contendenti al titolo. Successi prestigiosi anche per Biellese, Diavoletti e Juventus Domo rispettivamente contro Ticino, Oleggio e Omegna.

Nel gruppo B prosegue incontrastato lo show del Lascaris (1-7 al Borgaro Nobis e primo posto saldamente in pugno). Il Lucento non molla la presa e seppur soffrendo contro un ottimo Quincinetto fa suo il match del "Juglair". L' Alpignano vince 2 a 0 contro il Paradiso e mantiene intatti i sogni di gloria; mentre la Pro Eureka conferma la quarta piazza, dilagando sul Mercadante (0-5). Vittoria roboante anche per la Strambinese, che annienta la resistenza del Venaria Reale con un pokerissimo da favola. Risposte pungenti e convincenti per Charvensod (0-2 con l’Olympic) e Ciriè (2-1 sul Vallorco).

Nel girone C il Chisola conquista la diciassettesima sinfonia stagionale, batte la Saviglianese (0-6) e allunga a quattro lunghezze dal Pinerolo. I biancoblù reagiscono alla vittoria dei rivali, annichilendo 0 a 2 il Pedona; mentre il Fossano certifica il gradino più basso del podio con una prova di qualità contro il Saluzzo. Il Centallo irrompe al quinto posto abbattendo la resistenza dell’Alba (4-1). Quarta vittoria consecutiva per il Nichelino Hesperia, che vale il sesto vagone della classifica. Termina in parità la sfida tra Grugliasco e Salice; il Cuneo attende il Bra nel posticipo odierno.

Nel raggruppamento D il Derthona vince lo scontro diretto con il Vanchiglia e allunga in vetta. Il 3-1 finale griffato dalle reti di Carboni, Picelli e Kharroubi permette ai granata di inanellare la quindicesima sinfonia del rispettivo cammino. Il Sisport crolla sul campo dell’Acqui (2-1) e rimane a sei lunghezze di distanza dalla capolista; risponde presente il Chieri, che abbatte lo Sca Asti e conquista il quarto posto. Il CBS conferma l’ottimo momento di forma, dilagando con il Casale; mentre il Don Bosco Alessandria passa di misura al “Miglioretti” di Torino contro il PSG. Cinquina del Mirafiori sul Pozzomaina; termina con il fattore “X” la partita tra San Giacomo Chieri-Asti (3-3).