U14 regionali, l'Accademia Borgomanero cala un poker d'autore

Punti pesanti per l’Accademia Borgomanero che supera per 4-1 il Gassino e prova a riprendere il proprio inseguimento alle posizioni da play off, riscattando così la sconfitta di sette giorni prima patita con il Baveno. Per il Gassino un brusco stop dopo qualche risultato positivo. Tornando al match, la prima occasione utile è per il Gasino che al 9’ con Borsello, sugli sviluppi di un calcio piazzato, che non inquadra di poco lo specchio della porta. La risposta dell'Accademia Borgomanero non si fa attendere troppo visto che al 14’ Panizza spara alto da buona posizione, poco dopo Valsesia calcia a lato al termine di un’azione corale. La pressione dei padroni di casa aumenta e al 18’ riescono anche a passare in vantaggio con lo stesso Valsesia direttamente su calcio di rigore, concesso per fallo su Bodnariuk. Il Gassino prova subito a rimettere a posto le cose, prima con Giuranna, che manca una facile deviazione, poi con La Vardera, che si fa deviare la conclusione, infine Belfiore arriva in posizione di tiro, ma calcia di poco a lato. Passata la sfuriata degli ospiti l’Accademia Borgomanero torna protagonista in chiusura di primo tempo e arriva anche il raddoppio per merito di Strada che sfrutta una disattenzione della difesa avversaria e firma il 2-0.