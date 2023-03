U14 regionali, scatto Ciriè verso la salvezza

Secondo successo consecutivo per il Ciriè che super con un pirotecnico 4-3 la Virtus Mercadante e classifica che ora torna ad essere decisamente più tranquilla con la squadra che raggiunge la pancia del gruppo e mantiene un buon vantaggio sulla zona clada. Per i granata invece un’altra delusione con una sconfitta che nel primo tempo sembrava assumere enormi proporzioni e un secondo tempo di grande carattere ha permesso una rimonta che però si è fermata ad un passo dall’impresa.

La prima frazione di gioco infatti è completamente favorevole ai nerazzurri che mettono subito alle corde gli avversari con azioni avvolgenti e occasioni in serie. Dopo poco è Taschetta su punizione a costringere in angolo Piemontesi. Sugli sviluppi del corner svetta di testa Decostanzo, ma trova ancora il portiere locale pronto alla parata. I granata rispondono poco dopo con una conclusione da lontano di Noujoum che trova la deviazione di un difensore. Il Ciriè riprende a macinare gioco e sblocca il risultato al 14’ con Bianchini, lanciato in profondità da un compagno. Una manciata di minuti più tardi arriva anche il raddoppio con Decostanzo che fa tutto da solo, liberandosi di un paio di avversari e non lasciando scampo a Piemontesi. A questo punto la Virtus Mercadante prova a risalire la china e si rende pericolosa in un paio di circostanze con Noujoum e De Nicolo, ma la difesa nerazzurra riesce a salvarsi. Scampato il pericolo il Ciriè si dimostra molto più con il tris firmato da Serrapica che si fa trovare puntuale per la deviazione sotto porta dopo un preciso assist di un compagno. Sul finire del primo tempo gli ospiti si portano addirittura sul 4-0 con una sfortunata autorete di Ben Zinoun.

Con un vantaggio così rassicurante gli ospiti decidono di provare ad amministrare la situazione cercando di rischiare il meno possibile. La Virtus Mercadante invece aumenta un po’ la pressione e al 18’ riesce ad accorciare le distanze con Noujoum, che sorprende Molinari con una conclusione dal limite dell’area. Il Ciriè si risveglia e sfiora la manita con Bocco che impegna il portiere granata. La pressione dei padroni di casa sembra non portare i frutti sperati, ma a tempo scaduto l’arbitro concede un rigore che De Nicolo trasforma. Lo stesso De Nicolo trova anche la doppietta personale subito dopo e la terza rete per i suoi, ma ormai è troppo tardi per pensare di rimettere a posto le cose.