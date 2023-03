U14 Regionali: corsa a tre per il titolo. Lucento, Lascaris o Pro Eureka, chi la spunterà?

Il trio di testa non smette di stupire e continua a volare nel girone B degli U14 regionali. La regina Lucento nella scorsa giornata di campionato si è sbarazzata senza non poche difficoltà del Borgaro Nobis, trionfando con il risultato di 1-2. I blues grazie ai tre punti conquistati restano al comando della classifica a quota 52 punti con numeri da capogiro (17 successi, un pareggio e solamente due sconfitte).

Stesso esito anche per il Lascaris che imbriglia la resistenza della Strambinese, rifilando un pokerissimo da favola (0-5). Non molla nemmeno la Pro Eureka, che non ha difficoltà a passare sul difficilissimo campo dell’Alpignano grazie alla maggior qualità degli interpreti. I gialloblù trionfano all’ “Allende” con due reti di scarto e mantengono tre lunghezze di distanza dal trono del girone.

Il Charvensod annichilisce il Venaria Reale (6-2) e certifica la quarta piazza; mentre emozioni infinite nella sfida tra Mercadante e Ciriè, nella quale ha visto gli ospiti imporsi per 3 a 4. Il Quincinetto Tavagnasco passa di misura con il Vallorco; termina a reti bianche il derby di Collegno tra l’Olympic e il Paradiso.

Nel prossimo turno il Lucento affronterà l’Alpignano nel big match della 21esima giornata; impegni più morbidi per Lascaris e Pro Eureka rispettivamente contro Olympic Collegno e Strambinese.