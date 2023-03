Under 14 Regionali: Cbs-Derthona 1-2

Rimonta completata. Il Derthona espugna il campo della CBS e vince 2-1 al termine di una partita cominciata nel peggiore dei modi. I ragazzi di D’Auria, però, annullano lo svantaggio e mantengono una vetta della classifica che avrebbe traballato, in caso di sconfitta. Una sconfitta che, però, non arriva grazie soprattutto a Boccaccio , autore di una fantastica doppietta .

Come detto, il Derthona inizia male la partita. È la CBS a cominciare con maggiore voglia di segnare e il gol, infatti, arriva dopo sette minuti dal fischio di inizio. Inserimento magnifico di Miceli, che sfrutta al meglio il cross perfetto di Macagnone e imbuca alle spalle di Conca per l’1-0 dei padroni di casa. Ma il vantaggio della CBS è breve, la risposta del Derthona immediata. E arriva dai piedi di Boccaccio. Il bomber della capolista, in mischia, scarica in rete il pareggio per gli ospiti. Al 12’ è 1-1. Dopo il primo quarto d’ora a grandissima intensità, con la situazione in parità, il match si assesta su un pacifico equilibrio. La formazione allenata da Carbone mantiene il possesso palla, mentre il Derthona cerca spesso la verticalizzazione. Le occasioni, invece, diminuiscono: per i padroni di casa è Macagnone a rendersi pericoloso, ma viene chiuso al momento del tiro da un Ravezzano decisivo in scivolata.

Poco più tardi, è il colpo di testa di Lorent ad impensierire il portiere avversario, ma Righini blocca con sicurezza. Il Derthona, invece, va vicino al vantaggio in due occasioni per Malvasi: la prima con un tiro potente ma impreciso, la seconda con un bel diagonale che sfiora il palo e termina sul fondo. Nel secondo tempo, non cambia la sinfonia. Entrambe le squadre riescono a macinare gioco e chance. In primis, la CBS, grazie ad una bella percussione di Buffon, fermato solamente da una bella parata di Righini. La squadra ospite risponde con Licelli, che tenta un pallonetto al volo, ma il portiere avversario si allunga e respinge.

Un secondo tempo in cui la squadra biancorossa sembra farla da padrone, ma nel finale è la formazione ospite a passare. Al 31’, la conclusione di Massone colpisce la traversa e la sfera rimbalza sulla linea prima di essere indirizzata in rete dal tap in di Boccaccio. Il Derthona vince in rimonta. Mantiene il primo posto, anche se con fatica. Resiste e non molla, poi colpisce. E i tre punti valgono molto: è +7 sulla CBS e primo posto mantenuto. I ragazzi di Carbone, invece, hanno perso, ma hanno sfiorato l'impresa contro la capolista, cedendo solo nel finale.