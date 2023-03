U14 Regionali, Samaritano il taumaturgo del Centallo. "Sogno la Serie A"

Seppur la sua squadra stazioni nel limbo della graduatoria, la stagione di Samaritano è stata fin qui perfetta. Nato a Cuneo, Mattia ha mosso i primi passi nella squadra della sua città per poi approdare al Fossano e vincere un campionato regionale con la Valle Po. Quindi la prima esperienza al Centallo, nella quale è diventato leader carismatico e tecnico, trascinando la banda di Pecoraro al sesto gradino della classifica nel girone C.

Nella scorsa giornata di campionato il pistolero Samaritano ha messo a referto un pokerissimo da sogno, che ha permesso al Centallo di disintegrare la resistenza della Saviglianese con un sonoro 9 a 2. Mattia, inoltre, è stato messo nel mirino anche di diverse formazioni professionistiche (Torino, Perugia, Genoa e Juventus), le quali hanno chiesto diverse informazioni al club del presidente Stefano Pellissero sulle doti tecniche dell'ex Cuneo Olmo. La strada per il centravanti rossoblù sembrerebbe tracciata, ma sarà solamente con passione e dedizione verso il lavoro, che i sogni di un possibile "crack" si potranno esaudire.

1.) Hai messo a referto 30 reti in ventuno partite disputate. Alla luce di questi dati quali sono i tuoi obiettivi collettivi e individuali?

<< A livello di squadra puntiamo ad arrivare nella top-four del campionato; per quanto riguarda, invece, in termini personali proverò a vincere la classifica marcatori. Sogno di diventare un calciatore professionista e farà di tutto per coronare questo mio desiderio>>.

2.) Delle trenta marcature messe a segno c’è ne una che ricordi in modo particolare?

< Chisola. Non capita tutti i giorni di segnare a una squadra importante come i biancazzurri, che puntano a vincere il campionato>>.

3.) In passato hai avuto qualche chiamata da parte di club importanti? Sei contento di esser stato convocato nella LND Rappresentativa U14?

< Rappresentativa U14. Recentemente ho avuto diverse chiamate importanti da squadre professionistiche. Ho fatto anche dei provini per Torino e Perugia>>.

4.) Ti ispiri a qualche giocatore in particolare?

<< La mia fonte d’ispirazione corrisponde a Mario Mandžuki?, soprattutto per la fame agonistica che metteva sul rettangolo di gioco. Mandžuki? mi ha trasmesso l’amore per questo sport, soprattutto perché ho capito che si vogliono raggiungere determinati obiettivi nel calcio così come nella vita bisogna sempre dare il 101% e non mollare mai>>.