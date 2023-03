U14 Regionali: Pinerolo-Chisola 2-0

MARCATORI: 20' st Penno, 24' st Mana.

PINEROLO: Gaiotto 6, Mana 7; Costa 6,5 (29' st Pitzus 6), Marangoni 6,5 (19’ st Buzzi 6), Buraci 6,5, Esposito 6, Penno 7 (24’ st Zara 6), Ponticelli 6,5, Calonico 6,5 (35’ st Pau 6), Calizia 6,5, Valè 6. A disp.: Virano, Nido, Carretti, Sabau, Falsome. All.: Iaccarino

CHISOLA: Caffaratto 6 (10' st Mengoni 6), De Luca 6 (19' st Tamietti 6), Pansini 5,5, Bunjaj 5,5 (17' st Prone 6), Brusa 6,5, Florio, Sottile 6 (33’ st Brawand 6), Tomatis 6 (6' st Bentar 6), Patruno 6,5, Quero 6, Carli Scardina 6 (20' st Persico 6). A disp.: Florio, Bosio. All.:Alessi

ARBITRO: Pistone di Torino.

ll Pinerolo annichilisce il Chisola e torna prepotentemente in corsa per il primo posto, presidiato nonostante la sconfitta ancora dalla formazione di Alessi. La squadra di Iaccarino grazie alle ferali e micidiali reti nella ripresa, realizzate in rapida successione da Penno e Mana, riapre i giochi al potere (il gradino più alto, adesso, è distante una sola lunghezza).

Crolla, invece, per la prima volta in questa stagione la capolista biancazzurra, che non sfrutta il possibile match-point al “Luigi Barbieri” di Pinerolo. Un successo, infatti, avrebbe proiettato il Chisola a sette lunghezze dai rivali a quattro giornate dalla bandiera a scacchi. La classifica del girone C recita: Chisola 61 e Pinerolo 60.

La sfida effervescente e intrisa di adrenalina regala fin da subito forti emozioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti premono forte sull’acceleratore e chiudono la formazione di Iaccarino nella rispettiva trequarti. Il primo squillo della contesa arriva all’ undicesimo giro di lancette, ma la conclusione velleitaria di Sottile sorvola il montante alto della porta difesa da Gaiotto. Pochi attimi dopo è ancora la banda biancoazzurra a farsi preferire, questa volta con Tomatis, che da buona posizione svernicia il palo lontano. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, ma gli assoli di Ponticelli e Calonico non impensieriscono i guantoni di Caffaratto. Nella ripresa la sinfonia al “Luigi Barbieri” muta notevolmente. Al 23’, infatti, Calonico dopo essersi liberato dal rispettivo difensore, trova Penno, il quale a tu per tu con il numero uno avversario non perdona. Galvanizzati dalla rete dell’ 1 a 0 gli undici di Iaccarino sfruttano nel migliore dei modi il momento titubante del Chisola e calano il bis, questa volta con Mana, bravo a farsi trovare pronto e cucire il ricamo di uno scatenato Penno in fondo al sacco.

Il Pinerolo vince, convince soprattutto nella seconda frazione di gara e riapre la corsa al titolo; per la formazione di Alessi, invece, la prima sconfitta stagionale non rovescia quanto di buono fatto finora, ma servirà lucidità per riassorbire il contraccolpo e ripartire nel migliore dei modi. Nel prossimo turno i biancoblù affrontano il Salice (quindicesima forza del girone); impegno morbido anche per il Chisola, che ospita tra le mura amiche il fanalino di coda del Saluzzo.