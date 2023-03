Under 14 Regionali: Real Cumiana - Cuneo Olmo 2-1

Il Cumiana vince di misura e sconfigge il Cuneo Olmo con il risultato di 2-1, riaprendo il discorso play-off . Sono nove i punti che adesso separano le due squadre in classifica. I ragazzi di Savino hanno quindi superato una squadra che è in piena lotta per il podio. Sin dai primi minuti, però, si era capito subito che i padroni di casa non avrebbero ceduto ai favori del pronostico, sbloccando il risultato dopo appena un quarto d’ora di gioco.

Decisivo lo schema adottato dal Cumiana su azione di calcio d’angolo, in cui Pussetto, lasciato colpevolmente solo, ha il tempo per colpire e insaccare alle spalle di Armando. Ed è questo l’unico lampo di una prima frazione che ha visto i ragazzi in maglia gialloblu mantenere un ottimo ritmo ed una certa continuità nell’arco dei trentacinque minuti giocati.

Alla ripresa, però, il Cuneo Olmo scende in campo con carattere diverso e dopo soli tre minuti riporta la situazione in equilibrio grazie alla bella rete di Bruno, che ha incrociato con il destro sul secondo palo, battendo l’incolpevole Vasciaveo. Nonostante il pareggio, però, la giornata del Cuneo Olmo non sembra essere serena e la formazione di Savino gioca con ordine e pazienza, cercando l’occasione giusta per colpire. A poco meno di cinque minuti dal termine, infatti, Breuza viene atterrato e per l’arbitro è calcio di rigore, nonostante le proteste avversarie. Dal dischetto si presenta D’Agostino, che spiazza il portiere e regala tre punti importantissimi alla sua squadra, ancora in lotta per un posto tra le prime quattro.