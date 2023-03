Under 14 Regionali: Grugliasco - Saviglianese 4-1

Il Grugliasco infligge un perentorio 4-1 alla Saviglianese , superando gli avversari in classifica. La prima frazione scivola via sui binari dell'equilibrio, con entrambe le squadre parecchio imprecise e condizionate dal forte vento. Si rientra negli spogliatoi con il parziale bloccato sullo 0-0 .

Nella ripresa, i padroni di casa alzano i giri del motore e cambiano schieramento, inserendo un centrocampista in più. La mossa paga e il Grugliasco passa in vantaggio dopo cinque minuti: Baseggio riceve la sfera in area di rigore e batte Ponzi, siglando l'1-0. Poco dopo giunge il raddoppio, firmato da Coppola, che si invola in solitaria e fa 2-0. La reazione della Saviglianese è affidata a Velaj, abile ad accorciare le distanze su sviluppi di corner. I padroni di casa vanno alla ricerca del tris, che giunge puntuale con Pozzo, scaltro nel concretizzare al meglio un cross proveniente dalla corsia laterale.

Nel finale, il punto esclamativo porta la firma di Cortese, subentrato pochi minuti prima: il classe 2010 realizza il poker, ribadendo in rete dopo la respinta del portiere e fissando definitivamente il punteggio sul 4-1. Il Grugliasco esulta e vendica la sconfitta patita nel match di andata (3-1).