Under 14 Regionali: Volpiano - Acc. Borgomanero 1-1

Un punto voluto, costruito e conquistato con tenacia e determinazione contro una squadra in salute, che vede interrompersi a quattro la striscia di vittorie consecutive. I rossoblu approdano quindi all’ottavo posto in classifica a quota 38 punti; per gli azzurri, invece, il mezzo passo falso, permette alle inseguitrici di avvicinare il trono del girone a due giornate dalla bandiera a scacchi.

Match incandescente e vibrante quello andato in scena all’Antonio Goia di Torino. Al primo pallone utile è la formazione di Vitelli a sbloccare l’incontro. La conclusione di Pani, infatti, viene deviata in rete da uno sfortunato Fruggeri, il quale buca involontariamente il rispettivo portiere. Nonostante lo svantaggio subito a freddo il Borgomanero prova a reagire, creando diversi grattacapi alla retroguardia della prima della classe. Al 12’ la conclusione di Medina svernicia il montante alto della porta difesa da Fragale; mentre poco dopo è Valsesia a peccare di precisione. Il Volpiano ritrova il filo conduttore del gioco ed è solo la sfortuna a negare la gioia del raddoppio. Al 24’ Pani disegna per Rachak, il quale a tu per tu con l’estremo difensore avversario spara a salve. Nella ripresa nonostante le innumerevoli occasioni dei biancazzurri è il Borgomanero a trovare la rete dell' 1 a 1. In contropiede, infatti, la banda di Righi si dimostra spietata: Al 10’ Guidetti, dopo aver superato il rispettivo difensore, verticalizza per Strada, il quale da buona posizione non sbaglia e rimette la contesa sul sottile filo dell’equilibrio.

Nel finale di gara è uno straordinario Naggi a neutralizzare da pochi passi Lo Buono e inchiodare il risultato finale. Il Borgomanero conquista quindi un punto prezioso; per la Volpiano Pianese, invece, il segno “X” è sinonimo di occasione persa per aumentare il gap dalle inseguitrici. A due giornate dal termine la situazione resta in bilico, ma nonostante il pareggio i ragazzi di Vitelli sono ancora padroni del proprio destino. Rossoblù e biancazzurri torneranno in campo il weekend dopo Pasqua. La formazione di Righi ospiterà lo Sparta Novara; impegno sulla carta agevole per il Volpiano, sul suolo amico, contro i Diavoletti.