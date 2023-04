U14 Regionali: lo Sparta Novara aggancia in quota la Volpiano Pianese

Ebbene si perché a due giornate al termine della regular-season la situazione in vetta è ingarbugliata e ancora tutta da decifrare. Volpiano e Sparta Novara sono appaiate in quota a 47 punti; mentre Gozzano e Bulè Bellinzago hanno un ritardo di tre lunghezze dall’apice della classifica.

Nell’ultimo turno di campionato la Volpiano Pianese è stata inchiodata sul pareggio dal coriaceo Borgomanero; lo Sparta, seppur faticando, è riuscito a trovare i tre punti nella tana dell’Oleggio Sportivo (penultima forza del girone).

Caduta quasi inaspettata, invece, per il Bulè Bellinzago contro la Juventus Domo, che getta alle ortiche una ghiotta e succulente occasione; mentre il Gozzano viene fermato sul 3 a 3 da un ottimo Baveno al termine di un match ricco di emozioni da una parte e dall’altra.

A due giornate dalla bandiera scacchi gli scenari sono molteplici e tutte quattro le formazioni possono ancora aggiudicarsi lo scettro dorato. La Pianese di Vitelli sfiderà all’”Antonio Gioia” i Diavoletti, per poi chudere il rispettivo cerchio contro il Verbania. Impegni decisamente più complicati per i biancazzurri dello Sparta Novara con Borgomanero e Juventus Domo. Stesso discorso per il Gozzano, che affronterà Biellese e Omegna; infine il Bulè Bellinzago di Galli se la dovrà vedere con RG Ticino e Baveno.

Un rush finale imperdibile e tutto da assaporare, quale squadra sfreccerà sul traguardo per prima?