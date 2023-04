U14 Regionali: quattro squadre per un posto in Paradiso

La situazione in vetta resta infuocata e ancora tutta da scrivere. Quattro squadre potenzialmente ancora in lotta per un posto nella storia recente, ma solo una si laureerà la nuova regina del girone D degli U14 regionali.

Il Derthona di D’Auria guida il raggruppamento forte dei 58 gettoni conquistati in ventiquattro partite; segue la coppia formata da Sisport e Chieri in ritardo di due lunghezze. Anche l’Asti non demorde, seppur i punti di differenza sono dilatati a quattro. Nell’ultimo turno di campionato la capolista Derthona ha rifilato un sonoro 5-2 al Casale; stesso esito anche per la Sisport, che con un bis da favola si è liberata facilmente del Don Bosco Alessandria; l’Asti di Vanacore, è uscito vittorioso nel confronto con il Vanchiglia, trionfando 7-2.

Saranno quindi decisive le ultime due curve prima della tanto attesa bandiera a scacchi. Il Derthona affronterà l’SG Chieri e terminerà il rispettivo percorso nella tana del Mirafiori; la Sisport incrocerà il Pozzomaina e l’Asti (scontro diretto contro la quarta forza del girone). Più impegnativo e tortuoso il sentiero del Chieri di Canavese, che dovrà vedersela con lo stesso Asti e Vanchiglia. Infine due partite affascinanti attendono i galletti biancorossi nel rush finale (Chieri e Sisport). Un finale tutto da vivere e assaporare, ma sarà solo il tempo a indicarci quale squadra riuscirà a sferrare la zampata decisiva verso il gradino più ambito.