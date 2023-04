Under 14 Regionali: Ol. Collegno - V. Mercadante 3-0

L’Olympic Collegno chiude l’anno nel segno del tre, come i punti conquistati e i gol segnati nell’ultima giornata contro la Virtus Mercadante. La squadra di Di Parigi trionfa e conclude una stagione in cui l’obiettivo salvezza è stato «ampiamente raggiunto» con sette giornate di anticipo. I ragazzi di Signoriello, invece, non si fermano con questa partita, dato che disputeranno i playout per proseguire nel campionato Regionale.