Under 14 Regionali: Mirafiori - Derthona 1-1

L’ex capolista Derthona viene frenata da un Mirafiori con poco altro da chiedere al campionato, ma che onora la stagione fino all’ultimo secondo. Il passo falso costa l’aggancio in vetta della Sispor t, che supera agilmente l’Asti e sale anch’essa a quota sessantadue punti e guadagna il primato (sia per differenza reti che negli scontri diretti): delusione finale, ma playoff assicurati. Nel match contro il Mirafiori , la formazione ospite parte forte e trova il gol dopo appena due minuti, ma la gioia viene cancellata da un fischio arbitrale, che annulla la rete per fuorigioco .

Il Derthona si rende pericoloso con Miotti, Massoni e Carboni, ma la retroguardia dei padroni di casa regge. La risposta del Mirafiori è affidata a Leo, che spedisce alto su calcio di punizione. Nel finale di primo tempo, l’ex capolista sfiora il vantaggio con Miotti e Kharroubi, ma lo 0-0 non si schioda: si rientra negli spogliatoi ancora in parità. La ripresa si apre col botto: i padroni di casa sorprendono il Derthona e sbloccano la sfida con Boldrino, che approfitta al meglio di un’incertezza dell’estremo difensore Righini. La reazione rabbiosa degli ospiti non si fa attendere: Miotti segna, ma la rete è nuovamente annullata per fuorigioco.

Al ventiduesimo minuto, l’ex capolista impatta: la conclusione di Boccaccio viene respinta con prontezza da Sola, ma Kharroubi è il più lesto ad arrivare sulla sfera, spingendola in rete. Il forcing finale non cambia il punteggio: finisce 1-1, con qualche rammarico per il Derthona.