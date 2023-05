U14 Regionali: Lascaris e Chisola accedono alla giostra delle final-8

Diverse le squadre che hanno già timbrato il cartellino delle final-8; altre, invece, un posto nelle migliori otto della categoria devono ancora ottenerlo. Nel gruppo A il Lascaris è la prima squadra qualificata. Le vittorie contro Pro Eureka e Baveno, che condividono il secondo gradino, hanno permesso ai bianconeri di approdare alla seconda fase e basterà un punto con la Volpiano Pianese per certificare la propria supremazia. Dall’altra parte, invece, un autentico dentro o fuori tra Baveno e Pro Eureka, chi trionfa accompagna la formazione di Grungo Alle final-8.

Nel raggruppamento B l’Alpignano si avvicina a grandi passi alla qualificazione; stesso discorso anche per lo Sparta Novara che affronta il fanalino di coda del Lucento (i blues, infatti, non hanno più niente da chiedere al loro percorso). Il girone C ha incoronato il Chisola con una giornata di anticipo. Tutta da decifrare la situazione del Chieri; gli azzurri avranno però a disposizione due risultati su tre contro il Cuneo Olmo.

Più equilibrata e incandescente la lotta nel “D”. Quattro squadre separate da tre punti e ancora tutte paradossalmente in corsa per un posto alla prossima fase. La capolista CBS fa gli onori di casa al Fossano (secondo); mentre la Sisport attende il Pinerolo. Ecco qui sotto risultati, classifiche e formazioni già qualificate al turno successivo.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA U14 REGIONALI

QUADRANGOLARE 1

Volpiano Pianese-Baveno 0-4

Lascaris-Pro Eureka 2-1

Baveno-Lascaris 0-1

Pro Eureka-Volpiano Pianese 1-0

3^ GIORNATA - DOMENICA ORE 16

Baveno-Pro Eureka

Volpiano Pianese-Lascaris

Classifica: *Lascaris 6; Baveno, Pro Eureka 3, Volpiano Pianese 0

*Lascaris qualificata ai quarti di finale

QUADRANGOLARE 2

Sparta Novara-Gozzano 2-0

Lucento-Alpignano 1-2

Alpignano-Sparta Novara 3-0

Gozzano-Lucento 2-1

3^ GIORNATA - DOMENICA ORE 16

Alpignano-Gozzano

Lucento-Sparta Novara

Classifica: Alpignano 6; Gozzano, Sparta Novara 3; Lucento 0.

QUADRANGOLARE 3

Chisola-Cuneo Olmo 6-1

Derthona-Chieri 1-5

Chieri-Chisola 1-3

Cuneo Olmo-Derthona 1-1

3^ GIORNATA - DOMENICA ORE 16

Chisola-Derthona

Cuneo Olmo-Chieri

Classifica: *Chisola 6, Chieri 3; Derthona, Cuneo Olmo 1.

*Chisola qualificata ai quarti di finale

QUADRANGOLARE 4

Pinerolo-Fossano 1-2

Sisport-CBS 1-2

CBS-Pinerolo 3-3

Fossano-Sisport 1-2

3^ GIORNATA - DOMENICA ORE 16

CBS-Fossano

Sisport-Pinerolo

Classifica: CBS 4; Fossano, Sisport 3; Pinerolo 1.

QUARTI DI FINALE

LASCARIS-2^classificata girone (2)

1^classificata girone (2)- 2^classificata girone (1)

CHISOLA- 2^classificata girone (4)

1^classificata girone (4)-2^classificata girone (3)