U14 Regionali: Alpignano e Lascaris le favorite al titolo, ai quarti anche Chisola, Fossano e CBS

Nel gruppo A accedono alla fase successiva Lascaris e Pro Eureka. I bianconeri si sono resi protagonisti di un autentico percorso culminato con l'en-plein di nove punti; stesso discorso per i gialloblù, che affondando di misura il Baveno (2-3) hanno certificato la loro presenza al tabellone tennistico delle final-8.

Il girone B è stato vinto dall’Alpignano, che conferma i pronostici della vigilia; bastano tre gettoni al Lucento per obliterare il biglietto e proseguire la corsa sul treno dei desideri. Niente da fare per Gozzano e Sparta Novara, che devono accontentarsi delle ultime due posizioni in graduatoria per una peggiore differenza reti. Il Chisola impatta sul pari il Derthona e vola in compagnia del Chieri alle fasi finali.

Gli azzurri hanno dovuto soffrire per ottenere la qualificazione, ma il 3 a 3 finale permette ai ragazzi di Canavese di certificare il secondo posto alle spalle proprio dei biancoazzurri. Infine nel “D” sono Fossano e CBS a prendersi la scena; eliminato il Pinerolo nonostante il successo sulla Sisport. Ecco qui sotto risultati, classifiche e il tabellone dei quarti di finale.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA U14 REGIONALE

QUADRANGOLARE 1

Volpiano Pianese-Baveno 0-4

Lascaris-Pro Eureka 2-1

Baveno-Lascaris 0-1

Pro Eureka-Volpiano Pianese 1-0

Baveno-Pro Eureka 2-3

Volpiano Pianese-Biellese 3-6

Classifica: Lascaris 9; Pro Eureka 6; Baveno 3; Volpiano Pianese 0.

Qualificate: Lascaris e Pro Eureka

QUADRANGOLARE 2

Sparta Novara-Gozzano 2-0

Lucento-Alpignano 1-2

Alpignano-Sparta Novara 3-0

Gozzano-Lucento 2-1

Alpignano-Gozzano 2-1

Lucento-Sparta Novara 1-0

Classifica: Alpignano 9; Lucento, Gozzano, Sparta Novara 3.

Qualificate: Alpignano e Lucento

QUANDRAGOLARE 3

Chisola-Cuneo Olmo 6-1

Derthona-Chieri 1-5

Chieri-Chisola 1-3

Cuneo Olmo-Derthona 1-1

Chisola-Derthona 2-2

Cuneo Olmo-Chieri 3-3

Classifica: Chisola 7; Chieri 4; Derthona, Cuneo Olmo 2.

Qualificate: Chisola e Chieri

QUADRANGOLARE 4

Pinerolo-Fossano 1-2

Sisport-CBS 1-2

CBS-Pinerolo 3-3

Fossano-Sisport 1-2

CBS-Fossano 1-2

Sisport-Pinerolo 1-2

Classifica: Fossano 6; CBS, Pinerolo 4; Sisport 3.

Qualificate: Fossano e CBS

QUARTI DI FINALE - DOMENICA 21 MAGGIO

Lascaris-Lucento

Alpignano-Pro Eureka

Chisola-CBS

Fossano-Chieri