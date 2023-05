Autovip San Mauro, Gianni Di Guida è la novità prestigiosa della nuova stagione sportiva

L’Autovip San Mauro annuncia una figura di spessore e di esperienza come Gianni Di Guida , che sarà fondamentale per il futuro della proprietà e la crescita del settore giovanile.

Un colpo stellare per il tutto il movimento calcistico piemontese, visto che Di Guida è allenatore di grande spessore e docente a Coverciano. Gianni avrà il compito di visionare il lavoro dei diversi tecnici delle categorie provinciali. Svariate le esperienze, intrise sul curriculum di Di Guida: nel corso della carriera ha avuto un ruolo importante nel settore giovanile del Torino; quindi il passaggio alla Sangiustese in Eccellenza come preparatore atletico. Poi l’approdo nello storico Moncalieri in C2 come vice allenatore e infine la tappa sulla panchina degli Allievi Nazionali della Pro Vercelli.

La new entry dell'Autovip San Mauro, avrà il compito di supportare il settore giovanile con un occhio di riguardo alla categoria Under 14.