U14 Regionali: Pro Eureka Campione

Rete: pt 8' Segretario

PRO EUREKA: Cannone, Laduca, Lencia, Cinti, Brombal, Meloncelli, Bazzoni, Mele, Trovato (22' st Grazio), Segretario, Caradonna (25' st Scaccia). All. Pilone

CHISOLA: Caffaratto, Pansisi (23' st Brawand), Florio P., Spiridon (25' st Florio A.), Crispoltoni, Brusa, Sottile, Cozzula, Carli, Quero (23' st Tomatis), De Luca (st 10' st Persico). All. Alessi



Pro Eureka in Paradiso grazie al successo decisamente a sorpresa nella Under 14. La formazione di Pilone ha coronato così come meglio non poteva fare un 2023 che l'ha vista assoluta protagonista con una rimonta da urlo che è valsa prima la qualificazione per le fasi finali e poi un'escalation di emozioni fino alla vittoria finale sulla corazzata Chisola. Anche nella finale la Pro Eureka dimostra di non avere certamente timori reverenziali e inizia con piglio deciso. All'8' i blucerchiati sbloccano il punteggio con Segretario, che raccoglie la ribattuta dopo un calcio d'angolo e non lascia scampo a Caffaratto con un preciso pallonetto. Il Chisola accusa il colpo e rischia di capitolare ancora pochi minuti dopo, quando Bazzoni con un tiro a giro chiama al miracolo il portiere vinovese. Scampato il pericolo il Chisola reagisce e si fa vedere dalle parti di Cannone al 20' con Quero, che non indovina la conclusione al volo per un soffio. Passano dieci minuti e la squadra di Alessi sfiora il pareggio con Carli che sfiora il palo, sul preciso assist di Sottile. Sul finire del primo tempo però è nuovamente la Pro Eureka a farsi pericolosa con una spettacolare azione personale di Bazzoni, che però colpisce il palo.

A inizio ripresa il Chisola sembra più determinato ed è Cuzzola a saggiare i riflessi di Canone con una bella conclusione dal limite dell'area. Al quarto d'ora sono ancora i biancoblù ad andare vicini al pareggio con Quero, che da posizione decentrata in diagonale, non inquadra la porta avversaria. La pressione dei ragazzi di Alessi aumenta e al 20' Carli mette ancora in difficoltà il portiere avversario dopo una bella azione personale. Scampato il pericolo la Pro Eureka riprende in mano la situazione e riesce a gestire il vantaggio fino al triplice fischio finale per poi dare il via ai festeggiamenti.

Raggiante al termine del match il tecnico blucerchiato Daniele Pilone che tramite i canali social della società ha dichiarato: “Vittoria di un’emozione indescrivibile. È il giusto premio per una prestazione fantastica e un percorso sempre in crescita dei nostri ragazzi. Un pensiero di ringraziamento ai miei più fidati collaboratori, Mister Pioli e Mister Gagliano”.