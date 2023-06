Paradiso Collegno, svelati i nuovi allenatori per la stagione 2023/24

Il Paradiso Collegno si rifà il look. La società gialloblù, infatti, nel pomeriggio di ieri ha definito le rispettive guide tecniche in vista della stagione sportiva 2023/24.

Marco Soldo rimane il punto cardine e resta saldamente nel club con l'appellativo di direttore sportivo, sia per il settore giovanile sia per la Prima squadra. Alessandro Siragusa assieme e Gabriele Sapienza guideranno i 2010; Curto, invece, verrà promosso con i 2009, ovvero gli U15 Regionali.

In Under 16 il volto nuovo è Davide Manuguerra (ex KL Pertusa); mentre il tandem Bava-Peisino orchestrerà la categoria U17. Infine per la Juniores prende quota Daniele Guglielmino collaudato da Beretti e Ligresti.