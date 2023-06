Virtus Calcio, il Presidente Scognamiglio rinnova la fiducia nel suo staff tecnico

Marco Mezzapesa guiderà la categoria Under 17; in Under 16 spazio a Simone Landi, icona del movimento calcistico piemontese; mentre per l’U15 spetterà a Beppe D’Alesio.

Il Presidente della Virtus Marco Scognamiglio ha quindi deciso di rinnovare la fiducia al suo staff soprattutto alla luce degli ultimi risultati storici. L’unica novità, invece, riguarda gli U14. Impegnati nella fase di qualificazione ai regionali all’inizio della prossima stagione.

Il compito di portare la flotta nero verde verso orizzonti ambiziosi toccherà a Juri Bragato, ex Lucento, Venaria, Mercadante e Spazio Talent Soccer. Qui sotto i quadri tecnici 2023/24

UNDER 17: Marco Mezzapesca (confermato)



UNDER 16: Simone Landi (confermato)



UNDER 15: Beppe D’Alesio (confermato)



UNDER 14: Juri Bragato (NUOVO)